Bilecik'te kamyonla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Islak yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

C.A. (43) yönetimindeki 54 AET 264 plakalı kamyon, İnhisar-Söğüt kara yolunun Çaltı köyü yakınlarında sürücünün yolun ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen İ.T'nin (49) kullandığı 11 AAZ 869 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar sonucu olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan N.T. (42), E.T. (20) ve Z.T. (5) sağlık ekiplerince Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
