Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Tütün mamulü imalat ve satışı yapan iş yerlerine yapılan baskınlarda 7 bin 960 dolu makaron ele geçirildi.
Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında tütün mamulü imalatı ve satışı yapan şahıslara yönelik 2 iş yeri ve depo ile bir araca operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 7 bin 960 dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel