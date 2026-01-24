Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 adrese ve bir araca düzenlenen baskında, toplam 126 bin 840 dolu ve boş makaron ile 22 kilo 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, eş zamanlı 3 adrese ve araca düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe merkezinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ihbar üzerine M.Ç'ye ait 3 adrese ve araca operasyon düzenledi.

Jandarmanın yaptığı aramalarda, 126 bin 840 dolu ve boş makaron, 22 kilo 250 gram kıyılmış tütün, kompresör, 2 kaçak sigara basım imalathanesi ile 2 kompresörlü sigara sarma, paket doldurma, mentol basma ve jelatin kaplama makineleri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

