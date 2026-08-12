Söğüt'te kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamitabat Köyü Alanlar mevkisinde İ.Ö. (69), M.Ç. (73), N.A. (65) ve M.U. (52) ile R.E'yi (52) kaçak kazı yaparken yakaladı.

Yanlarında yeraltı görüntüleme cihazları, dedektör ve çok sayıda ekipman ele geçirilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA