Bilecik'teki trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

M.Ç. (28) yönetimindeki 11 EK 667 plakalı otomobil, merkez Çakırpınar köyü mevkisinde F.G. (47) idaresindeki 11 ABZ 007 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü F.G. ile otomobilde bulunan S.G. (82) ve R.G. (74) yaralandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sorgulamada, sürücü M.Ç'nin ehliyetinin 2 yıl iptal edildiği öğrenildi.

İnhisar ilçesine bağlı Akkaöy köyü yolunda, R.D. (74) idaresindeki 26 GS 081 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yol kenarındaki duvara çarptı.

Otomobilde bulunan N.D. (82) yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.