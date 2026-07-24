Haberler

Osmaneli'de enfeksiyonlu kedi sağlığına kavuştu

Osmaneli'de enfeksiyonlu kedi sağlığına kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gözünde enfeksiyon oluşan kedi, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gözünde enfeksiyon oluşan Kedi, geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Merkez Camicedit Mahallesi'nde hayvansever tarafından Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi'ne getirilen kedinin muayenesinde sol gözünün enfeksiyon kaptığı belirlendi.

Enfeksiyonun tüm vücuda yayılmasını engellemek amacıyla veteriner hekim Abdullah Tetik ve ekibi tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Osmaneli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü de olan Abdullah Tetik, AA muhabirine, kurumun 7 uzman personelle bölgenin en donanımlı merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Merkezde sahipsiz hayvanların yanı sıra bölgedeki diğer hayvanlara da hizmet verdiklerini ifade eden Tetik, şunları kaydetti:

"Hayvansever vatandaşımız tarafından merkezimize göz şikayetiyle yaklaşık 4 aylık kedi getirildi. Yapılan muayenede sol gözünün ileri derecede enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı. Bu enfeksiyonun tüm vücuda yayılmasını engelleme adına göz operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyattan çıktı. Uyandıktan sonra sahiplendirilerek bundan sonraki yaşamına daha konforlu bir şekilde devam edecek."

Kaynak: AA
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel'den iddialı sözler

Namazı kılıp basının karşısına geçti! Özgür Özel'den iddialı sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gururla anlattı: Teşekkür telefonları geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi

Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş

Öldürmeden önce son fotoğraf! Katil tanıdık çıktı
Yeni Parti bundan sonra ne yapacak? Eski vekilden ezber bozan çıkış

Yeni Parti bundan sonra ne yapacak? Eski vekilden ezber bozan çıkış
Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

Yaptığı rezilliğin adına da içerik üreticiliği diyor

Evine güvenlik kamerası taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu

Evine kamera taktıran kadın, gördükleri karşısında şoke oldu
Mansur Yavaş'a anket şoku

Yavaş'ı şoke edecek seçim anketi