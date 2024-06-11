Bilecik'te Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Camicedit Mahallesi Adalar mevkisinde, nehrin kenarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine harekete bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını ekili arazilere ulaşmadan kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Göksu Nehri kenarında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Camicedit Mahallesi Adalar mevkisinde, nehrin kenarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine harekete bölgeye Osmaneli Orman İşletme Şefliği ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını ekili arazilere ulaşmadan kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.???????