Bilecik'te Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Güncelleme:
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, UMKE tarafından düzenlenen deprem tatbikatında 6,2 büyüklüğünde bir depremin canlandırılmasıyla kurtarma senaryoları uygulandı. 70 personelin katıldığı tatbikatta, yıkılan evler ve yaralıların kurtarılması üzerine senaryolar geliştirildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Bilecik, Eskişehir, Kütahya'da görev alan grupları, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı düzenledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda 22-24 Ekim'de gerçekleştirilen tatbikat kapsamında deprem senaryoları canlandırıldı.

2025 UMKE faaliyet planı kapsamında Bilecik UMKE'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampta Eskişehir, ve Kütahya UMKE personelleri ile, AFAD ekipleri yer aldı.

70 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği Merkez üssü Bilecik ili Pazaryeri ilçesi Küçükelmalı köyünde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş deprem sonunda köyde 5 ev yıkılmıştır. 3 enkazda yaralıların bulunduğu ihbarını alan 26. Bölge illeri Bilecik, Eskişehir ve Bursa UMKE ekipleri bölgeye intikal ederek kurtarma çalışmalarına başladı. Yaralılar enkazdan çıkartılarak hastanelere sevk edilmiştir.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
