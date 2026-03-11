Haberler

Bilecik'te eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca Bilecik ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "silah kaçakçılığı" suçu iddiası ile yakalanarak haklarında soruşturma açılan H.U, H.S. ve A.K'nın adreslerinde aramada yaptı. Aramalarda çok sayıda telefon ele geçirildi.

H.U. ve H.S'ye ait cep telefonlarının incelenmesi sonucunda Bilecik ve Eskişehir'de tespit edilen 11 şüpheliye ait 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 adet av tüfeği, 3 adet pala, 3 adet çakı ve 2 adet kelebek bıçağı, muşta ile 10 adet cep telefonu ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ekipler, H.U, H.S, A.K, H.Ö, T.T, M.K, Y.N, B.C, H.E, A.E. ve C.A'yı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
