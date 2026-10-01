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Bilecik'te düzenlenen Kuşaklararası Yürüyüş'te yaşlılar ve gençler kortej oluşturdu

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Bilecik'te düzenlenen Kuşaklararası Yürüyüş'te yaşlılar ve gençler kortej oluşturdu
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Bilecik'te 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Pelitözü Gölpark'ta Kuşaklararası Yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yaşlılar ve gençler gölet çevresinde kortej halinde yürürken, 79 yaşındaki Mestan Balkaya hatırlanmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bilecik'te 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla "Kuşaklararası Yürüyüş" etkinliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen etkinlikte yaşlılar ve gençler, ellerindeki pankart ve dövizlerle gölet çevresinde kortej halinde yürüdü.

Yaşlılar adına konuşma yapan 79 yaşındaki Mestan Balkaya, 1 Ekim'in kendileri için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Böylesine bir günde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Balkaya, "Yıllar içinde çok güzel anılar biriktirdik, tecrübeler edindik ve hayatın birçok güzelliğine tanıklık ettik. Dileriz ki, bundan sonraki yıllarımızı da sağlık, huzur ve mutluluk içinde sevdiklerimizle geçirelim." dedi.

Organizasyon, katılımcılara egzersiz yaptırılmasıyla sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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