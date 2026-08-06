Haberler

Bilecik'te Temiz Nefes İçin Pedal Çevirdiler

Bilecik'te Temiz Nefes İçin Pedal Çevirdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te, Yeşilay Bilecik Şubesi Gençlik Komisyonu ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle "Dünya Temiz Nefes Günü" dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bilecik'te, Yeşilay Bilecik Şubesi Gençlik Komisyonu ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle "Dünya Temiz Nefes Günü" dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında toplanan 20 bisikletli, Ertuğrulgazi Mahallesi'nden Bilecik Şehir Ormanı'na 2,5 kilometre pedal çevirdi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, etkinliğe her yaştan katılımın olduğunu belirterek, "Herkese bisiklet alışkanlığı ve buna yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Amacımız, çocukları ve gençleri bağımlılıktan uzak durmaları için spora yönlendirmek. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir. Temiz nefes, sağlıklı yaşam ve bağımlılıklardan uzak yarınlar için hep birlikte pedal çevirdik." dedi.

Yavuz, bisikletin bir spor dalının yanı sıra bir ulaşım aracı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak toplumda daha fazla yer bulmasını arzu ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Törene damga vuran "ahbap çavuş" çıkışı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi