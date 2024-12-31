Bilecik'te Dijital Bağımlılık Sorunu Ele Alındı

Bilecik İl Müftülüğünce "Merkez-Taşra Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, dijital bağımlılığın "modern çağın vebası" olduğunu dile getirdi.

Bağımlılığın insanların başına gelebilecek en kötü hastalık olduğunu belirten Argun, "Çünkü öldürmüyor ve tedavisi en zor hastalık. Bağımlılık sebebiyle kaybettiğimiz her bir genç, vatan toprağından kaybedilmiş bir karış toprak gibidir. Maliyeti yüksek, kaybı büyük ve onarımı zor bir sorundur." dedi.

Gençlerin rol model aradığını aktaran Argun, şöyle konuştu:

"Bizler gençlerimize karakterimizle, kimliğimizle, ilmimizle ve davranışlarımızla rol model olabiliyor muyuz onu sorgulamamız lazım. Ekranla aramıza mesafe koymamız lazım. Etrafımızda bizlere halka oluşturan ve bizlerle hemhal olan gençleri ekrandan uzak tutmamız lazım. Gençlere meşguliyet alanları açmamız lazım ki onları bağımlılıktan uzak tutalım. Toplumumuzun bizden beklentisi budur. Çocuklarımızı ekrandan kopartalım. Onları camilere, cami dışı aktivitelere ve spor müsabakalarına yönlendirelim. Elimizden ne geliyorsa onlarla ilgilenerek teknoloji bağımlılığından kurtaralım. Unutmayalım ki çocukları ekrandan uzak tuttuğumuz her an bizim için ve çocuklarımızın geleceği için büyük bir kazanç olacaktır."

Argun, din görevlilerine Yeşilay'ın çalışmalarına destek olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Yeşilay ile beraber hareket ederek, ortak program ve faaliyetler düzenleyip gençleri bağımlılık tehlikesine karşı korumanın önemine değinen Argun, "Unutmayalım ki her gün yeni bir bağımlılık türü ortaya çıkıyor. Öncelikle kendimizi çağın vebası olan bu dijital bağımlılıktan koruyacağız. Daha sonra çocuklarımızı ve gençliğimizi korumak ve kollamak için çalışmalarda bulunacağız. İyi bir dijital okur-yazar olacağız. Teknoloji ve gündemi iyi takip edecek tüm imkanlarını pozitif yönde kullanacağız. Çünkü bizler bu dünyada olup bitene bigane kalamayız." ifadesinde bulundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek de dünyanın en ücra köşesinde oluşan bir bilgi dijitalleşme sayesinde anında dünyanın her tarafına yayıldığını anımsatarak, din görevlileri olarak dijitalleşen çağda görevlerini en etkili ve verimli bir şekilde yapmaları gerektiği söyledi.