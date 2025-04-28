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Bilecik'te Çocuklar İçin Örnek Kur'an Kursu Açıldı

Bilecik'te Çocuklar İçin Örnek Kur'an Kursu Açıldı
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Bilecik İl Müftülüğü tarafından açılan Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda 'Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı' hayata geçirildi. Vali Aygöl, bu projenin Türkiye genelinde örnek olacağını vurguladı.

Bilecik İl Müftülüğü Kayıboyu 4-6 yaş Kur'an Kursu "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı" açılışı gerçekleştirildi.

Vali Şefik Aygöl, Kayıboyu Camisindeki açılışta, Türkiye'de örnek teşkil edecek bir çalışmanın Bilecik'te hayata geçirildiğini ifade etti.

Çocukların hem manevi hem de zihinsel gelişimini desteklemek adına atılan bu adımın, Türkiye genelinde örnek teşkil edecek nitelikte olduğunun altını çizen Aygöl, "Zeka sınıfında çocuklarımıza yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan zeka oyunları, dikkat geliştirme materyalleri ve çeşitli etkinliklerle eğitim verilecek. Bu sınıf sayesinde çocuklarımız hem öğrenme becerileri desteklenecek hem de Kur'an-ı Kerim eğitimi daha etkili ve eğlenceli hale gelecek." dedi.

Müftü Ahmet Dilek de hayata geçirilen projenin, okul öncesi dini eğitime katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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