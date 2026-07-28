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Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Bilecik'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekoğlu Caddesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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