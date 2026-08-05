Bilecik'te uyuşturucu ve kumar operasyonu
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu ile aparat ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kumar oynarken yakalanan 7 kişiye para cezası
Bilecik'te, kumar oynarken suçüstü yakalanan 7 kişiye toplam 95 bin 340 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde umuma açık iş yeri denetimlerinde kahvehanede 7 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
Kumar oynayan kişilere toplam 95 bin 340 lira para cezası kesildi.
Adreste ele geçirilen iskambil kağıtlarına ve paralara el konuldu.
İşletme sahibi hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.