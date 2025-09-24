Bilecik'te 38. Ahilik Haftası Kutlandı

Bilecik'te 38. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında program düzenlendi.

Şeyh Edebali Külliyesi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şiir dinletisi sunuldu, mehter gösterisi yapıldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ahiliğin yalnızca mesleki bir teşkilatlanma değil aynı zamanda dürüstlüğün, kardeşliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın üzerine inşa edilmiş köklü bir hayat felsefesi olduğunu söyledi.

Ahiliğin temellerinin 13. yüzyılda, Ahi Evran Veli tarafından atıldığını anımsatan Vali Sözer, şunları kaydetti:

"Ahilik teşkilatı, Anadolu'nun sosyal, kültürel ve ekonomik yapısının şekillenmesinde büyük rol oynamış, esnaf ve sanatkarlarımız arasında ahlaki ve ticari düzeni tesis ederek devlet teşkilatlanmasına da örnek olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, Ahiliğin özünde var olan bu değerleri günümüz şartlarına uyarlayarak yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve ticari hayatımızda rehber edinmektir."

Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta da Ahiliğin yaklaşık 1000 yıllık geçmişe sahip, kardeşlik, birlik ve beraberlik gibi değerleri özünde toplamış bir kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu dile getirdi.

Ahiliğin, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası Şeyh Edebali'nin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." düsturuyla kökleştiğini vurgulayan Balta, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayış, Anadolu'dan atılmış sevgi tohumlarını 7 iklime yaymıştır. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli, uzun yıllar değişik medreselerden fıkıh ve tasavvuf dersleri almış, 1206 yılında Anadolu'ya gelerek Kayseri'ye yerleşmiş ve Ahiliğin temellerini burada atmıştır."

Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halit Gölcan'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyon, şet kuşatma töreni, "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı"na ödüllerinin verilmesi, Ahilik duasının edilmesi, unutulmuş mesleklerle ilgili serginin gezilmesi ve "Ahi pilavı" ikramıyla sona erdi.

Programa, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.