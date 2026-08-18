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Bozüyük'te 3 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bozüyük'te 3 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekili halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekili halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri ekiminin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalarda, Kuyupınar köyü yakınlarındaki arazide kovalara ekilmiş 3 kök Hint keneviri bulundu.

Kenevirleri ektiği değerlendirilen zanlı C.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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