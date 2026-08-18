Bozüyük'te 3 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekili halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekili halde 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı Hint keneviri ekiminin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmalarda, Kuyupınar köyü yakınlarındaki arazide kovalara ekilmiş 3 kök Hint keneviri bulundu.
Kenevirleri ektiği değerlendirilen zanlı C.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA