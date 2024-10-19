Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki program, Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ile muhtarların anıta çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Metin'in konuşmasıyla sona eren programın ardından muhtarlar, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal'ı makamında ziyaret etti.

Ünal, muhtarları kabulünde, şunları söyledi:

"Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Devlet ile millet arasında çok önemli bir köprüsünüz. Muhtarlar, vatandaş ve bizlerle gönül köprüsü kuran, çalışkan insanlarımızdır. Muhtarlar, mülki idarenin halkla doğrudan temas içinde olan yetkili görevlilerdir. Muhtarlık müessesesi, özellikle bizim toplumumuz için tarihten beri çok önemli bir müessesedir. Bizlerin varlık esası bir taraftan devletin işini görmek bir taraftan da milletin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu yüzden muhtarlarımızın bu zorlu görevde göstermiş oldukları iradeyi takdire şayan görüyor ve tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Muhtarlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret etti.

Kutlamalar, ilçedeki bir restoranda muhtarlara verilen yemekle tamamlandı.???????