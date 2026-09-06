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Bilecik'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Bilecik'in Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı
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Bilecik'te düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Çelenk sunma, saygı duruşu veİstiklal Marşı'nın ardından konuşan Belediye Başkanı Subaşı, kentin Milli Mücadele'deki önemine vurgu yaptı. Program şiir dinletisi ve halk oyunlarıyla sona erdi, protokol şehitliği ziyaret etti.

Bilecik'te, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, programda yaptığı konuşmada, Bilecik'in 6 Eylül 1922'de esaret zincirlerini kırarak, adını Milli Mücadele tarihine altın harflerle yazdırdığını söyledi.

Bu durumun bir kentin zor zamanlarda nasıl ayağa kalktığının göstergesi olduğunu vurgulayan Subaşı, "Bu tarih, bizlere yalnızca geçmişte yaşanmış bir zaferi anlatmıyor. Bir milletin umudunu, kaybetmediği sürece yenilmiş sayılmayacağını hatırlatıyor." dedi.

Şiir dinletisiyle devam eden tören, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Programa, Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Yeni Parti İl Başkanı Ali Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

Bu arada protokol üyeleri, törenden sonra Bilecik Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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