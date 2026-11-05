Bilecik Gölpazarı'nda ormanda kaybolan 75 yaşındaki kadın 4 saatlik aramayla bulundu

Bilecik Gölpazarı'nda ormanda kaybolan 75 yaşındaki kadın 4 saatlik aramayla bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mantar toplarken ormanda kaybolan 75 yaşındaki kadın, telefonla komşularından yardım istedi. AFAD ve jandarmanın yaklaşık dört saatlik aramasıyla Paşaköy mevkisinde bulunan kadın, sağlık kontrolünden geçirilip ailesine teslim edildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı kadın bulundu.
Aktaş köyünde yaşayan 75 yaşındaki Şahinde A, komşularıyla mantar toplamak için ormanlık alana gitti.
Havanın kararmasıyla bir süre sonra kaybolan kadın, yanındaki telefonla mantar toplamaya giden komşularından yardım istedi.
İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Yaşlı kadınla telefonla iletişim halinde olan ekipler, yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından Şahinde A'yı Paşaköy mevkisinde buldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın ailesine teslim edildi.