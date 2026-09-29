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Bilecik-Bozüyük kara yolunda devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

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Bilecik-Bozüyük kara yolunda devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı
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Bilecik-Bozüyük kara yolu Kayıboyu Mahallesi yakınlarında devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

S.K. (64) idaresindeki 07 CIN 511 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolu Kayıboyu Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü S.K. ile otomobildeki yolcular M.N, C.K. ile S.N, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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