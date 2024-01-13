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Bilecik Belediyesi Başkanlık Seçimi Sonucunda Mustafa Sadık Kaya Başkan Seçildi

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Bilecik Belediyesi'nde rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi. Meclis üyelerinin teveccühüyle seçilen Kaya, Bilecik için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya belediye başkanlığına getirildi.

Belediye Meclisi toplantı salonunda Mustafa Sadık Kaya'nın başkanlık ettiği olağanüstü meclis toplantısı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

CHP'li 11, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan mecliste başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirildi.

İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye Melek Mızrak Subaşı'na 11, AK Parti'li Hasan Cinit'e 10, İYİ Partiden istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.

Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.

Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oyla Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi.

Bilecik Belediye Başkanı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini belirterek, "3 defa başkanlık divanına başkanlık ettim, bu sefer ben aday oldum. Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oturumu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP İl Başkanı Ali Özdemir, İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Paçacı ve MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır da takip etti.

Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılması süreci

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022'de Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edilmiş, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi ve yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Şahin'in geçici olarak başkanlık görevinden uzaklaştırılmasını talep etmişti.

İçişleri Bakanlığınca 25 Şubat 2022'de geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Şahin, 14 Haziran 2022'de partisi CHP'den ihraç edilmiş, 9 Ocak 2024'te Valiliğe başkanlıktan istifa dilekçesi sunmuştu. Semih Şahin'in görevden uzaklaştırılmasından istifasına kadar olan süreçte Melek Mızrak Subaşı vekaleten başkanlık görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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