İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan ve TİKA Başkanı Eren'den Bangladeş'te hastane ziyareti

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve TİKA Başkanı Abdullah Eren, Cox's Bazar bölgesindeki sığınmacı kampında bulunan insani yardım hastanesini ziyaret etti ve hastanenin durumu hakkında bilgi aldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ???????Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'te sığınmacı kampında bulunan hastaneyi ziyaret etti.

Bilal Erdoğan, Eren, eski futbolcu Mesut Özil ve çok sayıda Türk yetkili, Cox's Bazar bölgesindeki sığınmacı kampında yer alan İnsani Yardım Hastanesine ziyarette bulundu.

Erdoğan ile Eren, hastanenin durumu ve hizmetleri hakkında doktorlardan bilgi aldı.

