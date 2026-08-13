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Bilal Erdoğan Tokat'ta gençlerle buluştu

Bilal Erdoğan Tokat'ta gençlerle buluştu
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DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN GENÇLERLE BULUŞTUCumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yılı anma etkinlikleri kapsamında Yağıbasan Medresin’de gençlerle söyleşi programı düzenledi.

DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN GENÇLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılı anma etkinlikleri kapsamında Yağıbasan Medresin'de gençlerle söyleşi programı düzenledi. Programa, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir ve Yusuf Beyazıt, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ve gençler katıldı. Programda, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş gençlerle söyleşide buluştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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