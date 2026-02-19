Bilal Erdoğan ile TİKA Başkanı Eren, Bangladeş'te Cox's Bazar'daki Arakan mülteci kampını ziyaret etti

COX'S İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin bulunduğu Cox's Bazar'daki kampta TİKA'nın çok amaçlı eğitim ve kültür merkezini ziyaret etti, TİKA'nın düzenlediği futbol turnuvasına katıldı ve Arakanlı Müslüman bir aileyle iftar yaptı.

Bilal Erdoğan, TİKA Başkanı Eren ve eski futbolcu Mesut Özil, Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslüman mültecilerin yaşadığı kampta yer alan TİKA merkezini ziyaret etti.

Burada öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Bilal Erdoğan ve Eren, merkezi gezdi.

Merkezde müzik sınıfı ve TİKA Bilgisayar ve Robotik Atölyesi'ni ziyaret eden heyet, çocuklara hediyeler dağıtarak fotoğraflar çektirdi.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) refahı için katkı sağlamaya devam edeceği mesajı verdi.

Arakanlı Müslümanların eğitim konusundaki eksikliklerinin giderilmesine yönelik çabalara işaret eden Erdoğan, TİKA'ya süreçteki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

TİKA Başkanı Eren de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TİKA'nın 2017'den itibaren bölgede birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Söz konusu merkezde de birçok faaliyetin yürütüldüğüne dikkati çeken Eren, önemli olanın, toplumsal psikolojinin düzeltilmesi ve eğitim yoluyla Arakanlı Müslümanların geleceğinin güvence altına alınması olduğunu kaydetti.

Mesut Özil, Arakanlı sığınmacılarla futbol oynadı

Eski futbolcu Mesut Özil ve TİKA Başkanı Eren, TİKA tarafından düzenlenen 3. Rohingya Futbol Turnuvası kupa töreninde sığınmacılarla futbol oynadı. Töreni yüzlerce Arakanlı Müslüman izledi.

Maçın ardından başarılı takım ve oyunculara ödüller takdim edildi.

Bilal Erdoğan ve Eren, daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı El Şifa Model Kız Okulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Arakanlı Müslümanlarla iftar

Bilal Erdoğan ve Eren, ramazan ayının ilk iftarını Arakanlı Müslüman bir aileyle yaptı.

Heyet, orucunu TİKA'nın Cox's Bazar'daki kalkınma elçilerinden Muhammed Ayub'un evinde açtı. Ayub, anne ve babasını Myanmar'ın Arakan eyaletindeki saldırılardan kurtarmak için 15 gün boyunca iki sepette taşımış ve Bangladeş'e sığınmıştı.

Bilal Erdoğan ve Eren, Bangladeş'teki programlarının sona ermesinin ardından Türkiye'ye gelmek üzere Dakka'dan ayrıldı.