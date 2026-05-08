BIGGist Konsorsiyumu imza töreni düzenlendi

TÜBİTAK BİGG 2026 Programı kapsamında kurulan BIGGist Konsorsiyumu için imza töreni düzenlendi. Konsorsiyum, üniversiteler ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesine destek sağlamayı hedefliyor.

TÜBİTAK BİGG 2026 Programı kapsamında kurulan BIGGist Konsorsiyumu için Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında imza töreni düzenlendi. Konsorsiyumda, Biruni Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu yer aldı.

Biruni Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu üniversiteler ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nun iş birliğinde hayata geçirilen BIGGist Konsorsiyumu ile teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşebilir girişimlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

İmza törenine; Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak katıldı.

'YENİLİKÇİ FİKİRLERİN TİCARİLEŞMESİNE DESTEK SAĞLANACAK'

Entertech İstanbul Teknokent koordinasyonunda yürütülecek programın; Biruni Teknopark, Teknopol İstanbul ve TÜRKSMD iş birliğiyle uygulanacağı bildirildi. Program kapsamında girişimcilere mentörlük, altyapı, finansman ve fikri mülkiyet alanlarında destek sağlanacağı belirtildi. Konsorsiyumun, yenilikçi iş fikirlerinin sürdürülebilir ve rekabetçi girişimlere dönüşmesini amaçladığı aktarıldı. Özellikle teknoloji tabanlı projelerin ticarileşme süreçlerinin hızlandırılması ve genç girişimcilerin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi. Konsorsiyumun önemli başlıklarından birinin de fikri mülkiyet haklarının korunması olduğu kaydedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun doğrudan paydaş olarak yer aldığı yapı sayesinde girişimcilerin patent ve marka süreçlerinde uzman desteği alabileceği belirtildi.

Biruni Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üretmekle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda bu bilginin teknolojiye, inovasyona ve toplumsal faydaya dönüşmesine katkı sunduğu ifade edildi. Açıklamada, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek iş birliklerinin artırılarak sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
