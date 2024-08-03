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Biden'dan Netanyahu'ya: Bana maval okuma, beni çantada keklik zannetme

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ABD Başkanı Joe Biden'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin gergin geçtiği ortaya çıktı. İsrail'in karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerinde yol aldığını söyleyen Netanyahu'ya Biden'ın, "Bana maval okuma. Beni de çantada keklik zannetme." dediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Beyaz Saray'daki görüşmelerinde, İsrail'in karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerinde yol aldığını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Bana maval okuma." dediği iddia edildi.

BIDEN: BANA MAVAL OKUMA

İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Biden ve Netanyahu'nun 25 Temmuz'da Washington Beyaz Saray görüşmesinde ilginç ifadeler kullanıldı. Netanyahu'nun "İsrail'in karşılıklı esir takası anlaşması müzakerelerinde yol aldığını" belirtmesi üzerine Biden'ın "Bana maval okuma. Beni de çantada keklik zannetme." ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

Biden'dan Netanyahu'ya: Bana maval okuma, beni çantada keklik zannetme

NETANYAHU: KİM BAŞKAN SEÇİLİRSE ONUNLA ÇALIŞACAĞIM

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "ABD Başkanı ile kapalı görüşmesindeki konuşmalara ilişkin yorum yapmayacağı" belirtildi. Netanyahu açıklamada, "ABD siyasetine müdahale etmeyeceği, kim başkan seçilirse seçilsin onunla çalışacağı ve Amerikalılardan da İsrail siyasetine müdahale etmemesini beklediğini" vurguladı.

Biden'dan Netanyahu'ya: Bana maval okuma, beni çantada keklik zannetme

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından Netanyahu'nun 1 Ağustos akşamı İsrail istihbarat direktörleriyle yaptığı toplantı sert tartışmalar ve sözlü atışmalarla geçmişti.

Biden'dan Netanyahu'ya: Bana maval okuma, beni çantada keklik zannetme

NETANYAHU ŞARTLARIYLA ESİR TAKASINI YOKUŞA SÜRÜYOR

İsrail güvenlik teşkilatı liderlerinin, Netanyahu'ya anlaşmaya eklemek istediği maddelerin uzlaşıyı imkansız hale getirdiğini değerlendirdiklerini ilettiği belirtilmişti. Buna karşın Netanyahu'nun, müzakere heyetini suçladığı, "Başbakan yerine Hamas'a baskı yapmalarını istediği" paylaşılmıştı. İsrail esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini iddia ederken, Netanyahu, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar olarak açıklamıştı.

Basına yansıyan haberlere göre, İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor. Metinde ayrıca Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nda da İsrail askerlerinin kontrolünün ardından Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi şartı da bulunuyor.

Taraflar arasında esir takası mutabakatı için planlanan ikinci ve üçüncü safhalara geçişte yaşanabilecek anlaşmazlık veya uygulamada başarısızlık yaşanması halinde İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına yeniden başlaması için uluslararası garanti talep ediliyor. İsrail ayrıca anlaşma imzalanmadan önce Gazze'deki canlı İsrailli esirlerin listesini istiyor.

Kaynak: AA / Güncel

Binyamin Netanyahu Beyaz Saray Joe Biden İsrail Politika Güncel Haberler

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