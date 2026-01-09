Haberler

Ordu'da bıçaklı saldırı sonucu bir kişi öldü, şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, 81 yaşındaki Akif Öztürk bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu iddia edilen O.Y. ise yakalandı.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde bıçakla saldırdığı Akif Öztürk'ü (81) öldürdüğü iddia edilen O.Y. (26), yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kumrulu Mahallesi'nde meydana geldi. Akif Öztürk, evinin bitişiğindeki ahırda bulunduğu sırada bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 çocuk sahibi Akif Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından kimliği tespit edilen şüpheli O.Y., suç aleti bıçakla gece saatlerinde Altınordu ilçesinde yakalandı. O.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan Akif Öztürk, bugün Ulubey ilçesi Çatallı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı

Büyük operasyon geliyor! YPG'ye son uyarı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var