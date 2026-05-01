Bıçaklı kavganın sanığı 4,5 ayda tahliye oldu, ayırmak isteyen 1 yıldır elektronik kelepçeyle ev hapsinde

ADANA'da motosikletle sokakta ilerleyen K.K. (17) ile Yunus A. (23), trafik tartışması yaşadıkları kişi ve kavgayı ayırmak isteyen Yunus Ş.'yi (25) darbetti. Tarafların yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavgada Yunus Ş.'nin ağabeyi Mustafa Ş. (31) karnından bıçaklandı. Suçu üstlendiği öne sürülen K.K., hakkında şikayetçi olunmayınca 4,5 ay sonra tahliye edildi. Ev hapsi cezasına çarptırılan Yunus Ş., 1 yıldır tantuni tezgahını açamadığını belirterek, "Suçlu olmadığım halde bana da ev hapsi cezası verildi. Ayağımda elektronik kelepçe var. Artık hayatımın normale dönmesini istiyorum" dedi.

Olay, Temmuz 2025'te Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle giden K.K. ve Yunus A., iddiaya göre, sokaktaki bir kişiyle tartıştı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine sokaktaki kişinin arkadaşı Yunus Ş. (25), kavgayı ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada iddiaya göre Yunus A.'nın kardeşi Mahsum A. (28), Yunus Ş.'yi darbedip, ağabeyi Mustafa Ş.'yi karnından bıçakladı. Bu sırada sokaktaki bir kadın, Mustafa Ş.'nin yarasına tampon yapmaya çalıştı. Şüpheliler kaçarken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

SUÇU ÜSTLENİP, TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mustafa Ş., geçirdiği 3 ameliyatın ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan Mahsum A. serbest bırakılırken, bıçaklama olayını kayınbiraderi K.K.'nin üstlendiği öne sürüldü. Tutuklanan K.K., davanın ilk duruşmasında Mustafa Ş.'yi kendisinin bıçaklamadığını, olayı üstlenmesi için eniştesinin baskı kurduğunu iddia etti. Mustafa Ş.'nin ailesinin de şikayetçi olmaması üzerine K.K. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'HAYATIMIN NORMALE DÖNMESİNİ İSTİYORUM'

Karıştığı kavga nedeniyle ev hapsi cezasına çarptırılan Yunus Ş. ise "Mahalleden arkadaşım işten döndüğü sırada bu kişiler tarafından tehdit edilmiş. Dayak yiyince arkadaşım da benden yardım istedi. Konuşmak için yanlarına gittiğimizde bana saldırdılar. Ağabeyim olayı duyup, geldiğinde onu da dövüp, bıçakladılar. Suçlu olmadığım halde bana da ev hapsi cezası verildi. Ayağımda elektronik kelepçe var. 1 yıldır evden çıkamıyorum, tantuni tezgahımı açamıyorum, işime gidemiyorum. Artık hayatımın normale dönmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı