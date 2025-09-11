Bıçaklanarak Hayatını Kaybeden Başak Gürkan Arslan Toprağa Verildi

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprağa verildi.

Arslan'ın cenazesi Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Mudanya'ya getirildi.

Ömerbey Mahallesi Mezarlığı'ndaki törende anne Makbule ve baba Celal Gürkan, taziyeleri kabul etti. Törene katılan kadınlar, Arslan'ın tabutuna omuz verdi, defin sırasında toprak attı.

Cenaze törenine Arslan'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Arslan ile kayınpederi K.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Arslan kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. K.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.