Haberler

Bıçaklanarak Hayatını Kaybeden Başak Gürkan Arslan Toprağa Verildi

Bıçaklanarak Hayatını Kaybeden Başak Gürkan Arslan Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi Mudanya'da defnedildi. Törende aile ve kalabalık bir katılım sağlandı.

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın cenazesi Bursa'nın Mudanya ilçesinde toprağa verildi.

Arslan'ın cenazesi Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Mudanya'ya getirildi.

Ömerbey Mahallesi Mezarlığı'ndaki törende anne Makbule ve baba Celal Gürkan, taziyeleri kabul etti. Törene katılan kadınlar, Arslan'ın tabutuna omuz verdi, defin sırasında toprak attı.

Cenaze törenine Arslan'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde Arslan ile kayınpederi K.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Arslan kayınpederi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. K.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncudan gece yarısı korkutan paylaşım: Affedin yapamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.