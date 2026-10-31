BGC Başkanı Demir, Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaretinde dezenformasyona dikkat çekti

BGC Başkanı Demir, Emniyet Müdürü Karaman'a ziyaretinde dezenformasyona dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BGC Başkanı Ramazan Demir ve heyeti, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ı ziyaret etti. Demir ziyarette dezenformasyona dikkat çekip doğru haberciliğin önemini vurgularken, Karaman doğru bilgilendirmede basının rolüne işaret etti; Demir, Karaman'a BGC kitaplarını hediye etti.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir ve beraberindeki heyet, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ı ziyaret etti.
Demir, ziyarette, dijitalleşmeyle artan bilgi kirliliği ve dezenformasyona dikkati çekerek, kamu yararını gözeten, doğru ve tarafsız haberciliğin önemini vurguladı.
Karaman ise halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basının önemli rol üstlendiğini ifade etti.
Ziyaretin sonunda Demir, Karaman'a BGC yayınlarından "Balıkesir Manşetler" ve "Hasan Basri Çantay'a Vefa" kitaplarını hediye etti.