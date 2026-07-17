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Şırnak'ta kaybolan balıkçı için arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ta kaybolan balıkçı için arama çalışmaları devam ediyor
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutarken Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan Sak'ı arama çalışmaları 9. gününde yapay zeka destekli dronlarla devam ediyor.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Erkan Sak'ı (28) arama çalışmaları 9'uncu gününde de sürüyor. Zorlu arazi şartlarında devam eden çalışmalarda, yapay zeka destekli dronlar da kullanılıyor.

Olay, 9 Temmuz akşamı Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Balık avlamak için Habur-2 Çayı'na giren Erkan Sak, akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalarda, Şırnak AFAD'a bağlı araçlar, personel, arama-kurtarma botu, su üstü ve su altı dronları görev alırken, Cizre Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de ekiplere destek verdi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DRONLAR KULLANILIYOR

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Türkiye-Irak sınır hattında yer alan sarp kayalıklar ile ulaşımın güç olduğu bölgelerde hem karadan hem de havadan arama faaliyetleri yürütülüyor. Çalışmalarda, AFAD'ın özel izinle kullandığı yapay zeka destekli dronlar da kullanılıyor. Termal kamera sistemleri ve gelişmiş görüntü analiz teknolojileriyle donatılan dronlar, Habur Çayı'nın kilometrelerce uzanan güzergahını havadan tararken, kara ekipleri ise kayalık bölgeler, sazlık alanlar ve su kenarındaki noktaları tek tek kontrol ediyor. Ekipler, akıntının sürükleme ihtimalini değerlendirerek arama alanını her geçen gün daha da genişletiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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