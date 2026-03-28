DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ekinci Beyşehir ve Derebucak'ta incelemelerde bulundu

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ekinci Beyşehir ve Derebucak'ta incelemelerde bulundu
Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde yaptığı incelemelerde su kaynakları, göl koruma ve sulama projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde inceleme yaptı.

İlk olarak Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Ekinci, Beyşehir Gölü'nün su kaynakları, çevresindeki su yönetimi ile gölün korunması, su kalitesinin izlenmesi ve sulama projelerinin sürdürülebilirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ardından Ekinci ve beraberindekiler, yoğun yağışlar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolundaki ovalarda incelemelerde bulundu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, incelemelerin ardından gazetecilere, Beyşehir Gölü'nün su kaynaklarının geliştirilmesi, bölgede biriken suların göle taşınması ve havza dışında kalıp Akdeniz'e akan suların göle kazandırılması konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Programda Ekinci'ye Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, DSİ daire başkanları ile AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal da eşlik etti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
