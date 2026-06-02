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Bodrum'da balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Bodrum'da balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinin balkonundan düşen 10 yaşındaki Çınar K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evinin balkonundan düşen 10 yaşındaki Çınar K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mumcular Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Çınar K. henüz bilinmeyen nedenle yaşadığı evin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çınar K., daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Çınar K, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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