Beyşehir Gölü'nde Su Ürünleri Denetimi Yapıldı

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Beyşehir Gölü'nde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri av faaliyetlerine katılan balıkçı tekneleri ve satış noktalarını denetledi. Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Beyşehir Gölü'nde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından av faaliyetlerine katılan balıkçı tekneleri, balık alım kantarları, balık işleme tesisi ve perakende satış noktalarını denetledi."ifadesi kullanıldı.???????

Yetkililer, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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