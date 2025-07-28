Beyşehir Gölü'nde 9 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için göle giren 9 yaşındaki Devran Hakikat, suda çırpınırken çevredekiler tarafından kurtarıldı fakat hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde serinlemek için Beyşehir Gölü'ne giren 9 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ailesiyle birlikte iki gün önce Beyşehir ilçesi Karaburun plajına gelen 9 yaşındaki Devran Hakikat, suda çırpınırken görülüp, çevredekilerin yardımıyla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay

Ailesiyle 26 Temmuz'da Beyşehir Gölü Karaburun plajına gelen Devran Hakikat, arkadaşıyla yasak kısımdan göle girmiş, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar çocuğun çırpındığını fark edip sudan çıkarmıştı.

Kalbi duran çocuğa ilk müdahaleyi, bölgede bulunan yoğun bakım ünitesi çalışanı bir hemşire yapmış, ardından Devran Hakikat ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Çay ocağında 'siyaset' konuşmayı yasakladı

Çay ocağında ilginç yasak! O konunun konuşulmasına izin verilmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi

10 numarayı Orkun'a kaptırınca çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.