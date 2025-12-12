Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesine kazandırılacak İlçe Halk Kütüphanesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Konya Valisi İbrahim Akın ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır katıldı.

Protokolle, İlçe Halk Kütüphanesi binası hükümet konağına dönüştürülürken, Evsat Mahallesi'ndeki hükümet konağı alanına kütüphane binası ve katlı otopark inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, projenin ilçe için büyük kazanım olduğunu, Beyşehir'in gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Şanal'dan ziyaret

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Karayolları 36. Şube Şefliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Şanal ve beraberindekiler, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanal, 2026'da bölgede gerçekleştirilecek yol çalışmalarıyla ilçe ve çevresinde sağlıklı şekilde ulaşım altyapısının sağlanacağını kaydetti.

Ziyaret, karşılık görüş alışverişiyle sona erdi.