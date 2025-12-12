Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde İlçe Halk Kütüphanesi için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile hükümet konağı kütüphaneye dönüştürülecek ve yeni bir kütüphane binası ile katlı otopark inşa edilecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesine kazandırılacak İlçe Halk Kütüphanesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Konya Valisi İbrahim Akın ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır katıldı.

Protokolle, İlçe Halk Kütüphanesi binası hükümet konağına dönüştürülürken, Evsat Mahallesi'ndeki hükümet konağı alanına kütüphane binası ve katlı otopark inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, projenin ilçe için büyük kazanım olduğunu, Beyşehir'in gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Şanal'dan ziyaret

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, Karayolları 36. Şube Şefliğini ziyaret etti.

Ziyarette, Şanal ve beraberindekiler, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanal, 2026'da bölgede gerçekleştirilecek yol çalışmalarıyla ilçe ve çevresinde sağlıklı şekilde ulaşım altyapısının sağlanacağını kaydetti.

Ziyaret, karşılık görüş alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
title