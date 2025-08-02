Beyşehir'de Tarla Yangını Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresindeki bir ekin tarlasında yangın çıktı.

Saman balyalarının olduğu arazide balyaların tutuşması sonucu büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiyenin yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sıçradığı ağaçlar yanmaya başlarken rüzgarın etkisiyle Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü yönüne doğu ilerleyen yangını söndürebilmek için ekipler seferber oldu. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının kampüs yolundan atlayıp diğer arazilere sıçramaması için yoğun bir mücadele veren ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı.

Ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması başlattı.

Yolun karşı tarafından çiftçiler de traktörleriyle geldikleri alanda yangının sıçrama ihtimali üzerine tedbir amacıyla pulluklarla tarlalarında çalışma yaptı.

Yangının tarla üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar da bir patlama sesi duydukları yönünde bilgi verdi.