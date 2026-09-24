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Beyşehir'de palyatif servisin 12 eseri sergilendi, Avustralyalı bisikletçi mola verdi

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Beyşehir'de palyatif servisin 12 eseri sergilendi, Avustralyalı bisikletçi mola verdi
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Beyşehir Devlet Hastanesi'nde palyatif servis hastaları ve yakınlarının yaptığı 12 tuval, başhekimlikte sergilendi. Avustralyalı bisikletçi Dana Jordan ise Avrupa turunda Beyşehir'de mola verdi; dernek onu 2 gün misafir edecek.

Beyşehir Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören hastalar ile hasta yakınlarının hazırladığı 12 farklı tuval, başhekimlikte düzenlenen sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Kutay Güven ve beraberindekiler ziyaret ederek eserleri inceledi.

Başhekim Güven, gazetecilere, sergideki eserlerin her birinin hastaların veya hasta yakınlarının emeğini, duygusunu ve hikayesini taşıdığını söyledi.

Avustralyalı bisiklet tutkunu Beyşehir'de mola verdi

Avrupa ülkelerini bisikletiyle keşfetmek amacıyla yola çıkan Avustralyalı Dana Jordan, geldiği Türkiye'de Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Beyşehir Bisiklet Evi'ne gelen Jordan'ı, 2 gün misafir edeceklerini belirten Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, dernek aracılığıyla ilçeye gelen yabancı tur bisikletçilerine konaklama ve yemek desteği sağlandığını söyledi.

Jordan ise Beyşehir'de gördüğü misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Uzun bir bisiklet yolculuğundayım. Beyşehir'e geldiğimde yağmur nedeniyle çok zorlandım. Burada karşılanmak ve iki gün boyunca misafir edilmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Beyşehir'i ve burada gördüğüm sıcaklığı unutmayacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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