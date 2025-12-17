Konya'da bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobil, bahçe duvarına ve park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve çocuklar dahil 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde Elif Ö. idaresindeki 07 YPH 47 plakalı otomobil, önce bir apartmanın bahçe duvarına, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.
İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki C.Ö. (6), T.Ö.Ö. (10) ve D.K. (29) ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazaya karışan otomobilin arka camında "Bugün oğlumun doğum günü kutlamak için kornaya bas" yazısı dikkati çekti.