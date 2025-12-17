Haberler

Konya'da bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Konya'da bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobil, bahçe duvarına ve park halindeki bir araca çarparak kaza yaptı. Kazada sürücü ve çocuklar dahil 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Beytepe Mahallesi Seyir Tepesi mevkisinde Elif Ö. idaresindeki 07 YPH 47 plakalı otomobil, önce bir apartmanın bahçe duvarına, ardından park halindeki bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki C.Ö. (6), T.Ö.Ö. (10) ve D.K. (29) ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazaya karışan otomobilin arka camında "Bugün oğlumun doğum günü kutlamak için kornaya bas" yazısı dikkati çekti.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Galatasaray'da savunmaya Real Madrid'den dinamo

Arda Güler'in takım arkadaşı Galatasaray'a
title