Beyşehir'de bisiklet festivali sona erdi
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali sona erdi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali sona erdi.
Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen festivale, farklı bölgelerden 80 bisikletsever katıldı.
İki gün süren organizasyonda katılımcılar, Beyşehir'in tarihi ve doğal güzellikleri arasında pedal çevirdi.
Festivalin ardından düzenlenen törende katılımcılara katılım belgeleri verildi.
Kaynak: AA