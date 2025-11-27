Haberler

Beyşehir'de 15 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki B.İ için 27 saattir arama çalışmaları sürmektedir. Ailesi ve güvenlik güçleri, dron ve kokuya duyarlı köpeklerle desteklenen arama faaliyetleri yürütüyor.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde ailesiyle yaşayan 15 yaşındaki MESEM öğrencisi B.İ'den haber alamayan ailesinin jandarmaya haber vermesi sonucu başlatılan arama çalışmalarından aradan geçen 27 saate rağmen sonuç alınamadı.

Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma, AFAD ekiplerinin yanı sıra komando birliğinden gelen askerler de destek veriyor. Arama çalışmalarında dron ve kokuya duyarlı köpeklerden de istifade ediliyor.

Ekipler, yürütülen arama çalışmasında Asar mevkisindeki bir bağ evinin önünde B.İ'nin motosikletini bulmasının ardından çalışmalarını bu kesimde yoğunlaştırdı.

B.İ'nin cep telefonunun baz kaydı ölçümlerinden hayatta olduğunu düşünen ve yer değiştirdiğini tespit eden ekipler, Beyşehir ilçe merkezinden sinyal alındığı bilgisi üzerine çalışma yürütülen alanı genişletti.???????

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de şehir merkezinde olabileceği değerlendirilen kayıp çocuğun bulunabilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

