Beyrut Limanı Patlamasında Yaşamını Yitiren İtfaiyeciler Anıldı
BEYRUT, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut İtfaiyesi Genel Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde havaya güvercinler bırakıldı, 3 Ağustos 2022.
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BEYRUT, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut İtfaiyesi Genel Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde havaya güvercinler bırakıldı, 3 Ağustos 2022. Beyrut İtfaiyesi, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitiren itfaiyeciler için Çarşamba günü bir anma etkinliği düzenledi. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)
Xinhua / Güncel