Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti

Bolu'da Beypiliç firmasına ait fabrikada banda sıkışan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Recep Semiz (50), canlı tavuk kabul bölümünde bulunan banda sıkıştı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği tesit edilen Recep Semiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Semiz'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU