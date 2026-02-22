Haberler

Beypazarı'nda tarihi camiler zamana direniyor

Beypazarı ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalan tarihi camiler, ibadet ve kültür turizmi açısından önemli bir yer tutuyor. Restorasyonları tamamlanan camiler, özellikle ramazan ayında artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.

Beypazarı ilçesinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan tarihi camiler, asırlara rağmen ayakta kalmaya devam ediyor.

İlçede Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan camiler, hem ibadet hem de kültür turizmi açısından önem taşıyor.

İlçenin simge yapılarından Sultan Alaeddin Cami, ramazan ayında ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Çevre düzenlemesi de yapılan camide aynı anda yaklaşık 2 bin kişi ibadet edebiliyor. Camide ramazan ayında Sakal-ı Şerif ziyarete açılıyor.

Beypazarı'nın önemli eserlerinden biri olan Kurşunlu Cami (Evsat Hoca Nazır Cami) ise 17. yüzyıl başlarına tarihleniyor. 2008 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında kubbelerin kurşunları yenilenirken, iç mekanda da kapsamlı bakım yapıldı. Cami bugün de ibadete açık.

İlçede rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin tarafından yaptırılan Akşemseddin Cami, Selçuklu mimari üslubunu yansıtan yapısıyla öne çıkıyor.

İmaret Cami, İncili Cami, Tabakhane Cami ve halk arasında Yeni Cami olarak bilinen cami de ilçedeki diğer tarihi ibadethaneler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak
