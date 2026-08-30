Beypazarı'nda Zafer Bayramı Coşkusu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu yönünden başlayan araç konvoyu eşliğinde Ankara Parkı'na gelen katılımcılar, burada meşalelerini yaktı.

Parkın iç kısmına doğru gerçekleştirilen yürüyüşün ardından konser etkinliği düzenlendi.

Fener alayına Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Özer, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA