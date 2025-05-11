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Beypazarı'nda Yağmur Duası Geleneği Devam Ediyor

Beypazarı'nda Yağmur Duası Geleneği Devam Ediyor
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Beypazarı'nda yağış eksikliği nedeniyle köylerde geleneksel yağmur duaları yapılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, tarlalarının kurumasını önlemek için bir araya gelip dua ediyor.

Beypazarı'nda, yeterli yağış alınamaması nedeniyle köylerde yağmur duaları yapılmaya devam ediyor.

Bazı bölgelerde buğday tarlalarının sulanarak ayakta tutulmaya çalışıldığı kırsal mahallelerde, yağış eksikliği nedeniyle ürünlerin sararmaya başladığı gözlemlendi. Bunun üzerine köylüler, geleneksel hale gelen yağmur duasını sürdürme kararı aldı.

İlçenin geniş tarım arazilerine sahip mahallelerinden Oymaağaç, Dikmen, Hırkatepe ve Kızılcasöğüt'te vatandaşlar bir araya gelerek yağmur duasında bulundu.

Oymaağaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, yağmur duasının asırlardır süregelen bir gelenek olduğunu belirtti.

Tuncel, bu yıl tarlalarda yapılan duanın yerini köy konağı ve meydanına bıraktığını ifade ederek, "Köyümüzde rahmet için, yağmur için dua ediyoruz. İmamımızın eşliğinde huşu içinde dua ediyor, ardından da iki rekat istiska (yağmur) namazı kılarak niyazımızı tamamlıyoruz." dedi.

Yağmur duasına katılan Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap ve Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay da vatandaşlarla birlikte dua etti. Başkan Kasap, "Rabbimizden bol rahmet diliyoruz. Dualarımız bir olsun, Allah dualarımızı kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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