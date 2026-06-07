Beypazarı'da 'Türk Japon Kültür Günleri' etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Türk Japon Kültür Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye tarafından tarihi Suluhan (Nasuhpaşa) Kervansarayı'nda düzenlenen etkinlikte Japonya'dan gelen sanatçıları sahne aldı.

Japon geleneksel dans sanatçılarının gösterilerini sergilediği programda, Japon katılımcılar, "Erik Dalı" türküsüyle oynadı.

"Türk Japon Kültür Günleri" kapsamında resim ve el işi sergisi de açıldı. Kültür buluşması, 9 Haziran'a kadar sürecek.