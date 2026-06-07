Beypazarı'da "Türk Japon Kültür Günleri" etkinliği düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Türk Japon Kültür Günleri etkinliğinde Japon sanatçılar geleneksel danslar sergiledi, Erik Dalı türküsüyle oynandı. Resim ve el işi sergisinin yer aldığı kültür buluşması 9 Haziran'a kadar devam edecek.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Türk Japon Kültür Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.
Belediye tarafından tarihi Suluhan (Nasuhpaşa) Kervansarayı'nda düzenlenen etkinlikte Japonya'dan gelen sanatçıları sahne aldı.
Japon geleneksel dans sanatçılarının gösterilerini sergilediği programda, Japon katılımcılar, "Erik Dalı" türküsüyle oynadı.
"Türk Japon Kültür Günleri" kapsamında resim ve el işi sergisi de açıldı. Kültür buluşması, 9 Haziran'a kadar sürecek.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak