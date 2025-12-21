Ankara'dan kısa kısa

Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştireme Derneğinin ilçe genelinde başlattığı temizlik kampanyası sürüyor.

Dernek Başkanı Nusret Erdoğan, yaptığı açıklamada, tarihi ve turistik ilçenin her alanının daha temiz olması için mücadele verdiklerini belirtti.

Daha önce ilçede temizlik kumpanyası başlattıklarını anlatan Erdoğan, "Temizlik çok önemli ve önemsiyoruz. On binlerce turist alan Beypazarı ilçesinde turizm kadar temizliğe de önem veriyoruz. İlçemiz temiz olsun. Beypazarı'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, tertemiz sokaklarda tarihi ilçenin geçmişine yolcuk etsinler istiyoruz. Bu anlamda, 'Çöpünü Sokağa değil, Çöp sepetine at' sloganını sürdürüyoruz. Öncelikli olarak esnafımızın dükkanlarının önlerini süpürmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kampanyaya birçok çevreden destek geldiğini sözlerine ekledi.

Beypazarı'nın turizm hamlesi sürüyor

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçenin turizmdeki hamlesinin sürdüğünü bildirdi.

Kasap, yaptığı açıklamada, Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Beypazarı'nın yoğun turist aldığını anlattı.

Beypazarı'nın görülmeye değer ilçeler arasında yer aldığını dile getiren Kasap, şunları kaydetti:

"Beypazarı geçmiş dönemlerde önemli bir ticaret merkezi konumunda olmuş ve Tiftiği ile öne çıkmış bir ilçedir. Çok sayıda tarihi eserimiz ve 5 müzemiz bulunuyor. Müzelerimizde, ilçemizin geçmişiyle, tarihiyle, kültürel değerleriyle çok sayıda eseri görebiliyorsunuz. Belediye olarak İlçemize ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlere misafir gözüyle bakıyoruz. İlçenin her alanda tanıtımına daha çok önem vererek, daha çok yerli ve yabancı turist almasını sağlamaya çalışıyoruz."