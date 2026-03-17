Beypazarı'nda bayram tedbirleri kapsamında trafik denetimleri artırıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ve emniyet denetimleri artırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimler yaparak sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Beypazarı Emniyet Müdürü Murat Dursun, polis ekiplerinin vatandaşın güvenliği için görevi başında olduğunu belirterek, bayram dolayısıyla tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.